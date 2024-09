Deolane Bezerra se manifesta após deixar a prisão e admite: ‘Fui amostradinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 21:46 Para compartilhar:

A advogada Deolane Bezerra, 36 anos, se manifestou nas redes sociais após deixar a prisão, nesta terça-feira, 24, onde passou os últimos 20 dias. Ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês no Recife, durante “Operação Integration”, investigadas por suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Através de vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora disse que vai contar todos os detalhes do período no qual esteve presa.

“Boa noite, Brasil! Olha quem apareceu. Nós vamos conversar ainda. Estou aqui com ‘mamis’ contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu. Já comi uma tripinha. Olha ‘papis’ aqui”, declarou ela, empolgada.

Em seguida, Deolane disse que deverá ter mais cautela ao se manifestar na web.

“Vou falar tudo com vocês aqui, só estou organizando as ideias. Fui querer ser ‘amostradinha’ e passei mais 14 dias presa. Enfim, é tanta coisa para contar, mas estou firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus porque Ele é fiel e justo. Vocês não irão se arrepender de ter me apoiado. Aos que apoiaram, né? Quem não apoiou… [beijo]”, concluiu a advogada.

A advogada se referia ao benefício da prisão domiciliar que ela recebeu, mas que acabou sendo revogado, um dia depois, por ela ter descumprido a determinação de não se manifestar nas redes sociais nem falar com a imprensa.

Deolane e sua mãe foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que revogou as prisões deles e de outros presos envolvidos nas investigações sobre jogos ilegais.