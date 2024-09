Deolane Bezerra recebeu dinheiro da cunhada de Marcola, chefe do PCC, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2024 - 21:08 Para compartilhar:

Deolane Bezerra, presa na quarta-feira, 4, teria recebido transferências financeiras da cunhada do chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

Segundo informações do “Jornal SBT” nesta quinta-feira (5), investigações realizadas por policiais de São Paulo revelaram que Bezerra recebeu dinheiro enviado por Francisca Alves da Silva, esposa de Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha.

Ambos os irmãos estão detidos no presídio federal de segurança máxima em Brasília (DF). Já Francisca Alves da Silva está presa em Santana desde abril de 2024. Ela foi capturada em uma operação da Polícia Federal e é considerada uma peça chave na lavagem de dinheiro para a facção.

Procurada pelo site IstoÉ Gente, a advogada de Deolane não retornou até a publicação desta reportagem.

Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, na Operação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com o g1, foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia, bem como a apreensão de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.