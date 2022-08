Deolane Bezerra muda visual e aparece com cabelos mais curtos

Da Redação 10/08/2022 - 3:11 Compartilhe

Deolane Bezerra compartilhou com seus quase 15 milhões de seguidores do Instagram a mudança de visual pela qual passou nesta terça-feira (9). A advogada, DJ e influenciadora fez a mudança com o cabeleireiro João Franco, em seu salão, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Franco (@joaofrancooficial)

Na madrugada de terça (9), Deolane revelou ter sentido fortes dores abdominais e nas costas. Nos stories, ela mostrou imagens em que recebia medicação na veia e passava por um exame de imagem detalhado.

“Eu pra ir pro hospital é porque eu já tô ‘indo nessa’, entendeu? O quanto eu puder ficar em casa segurando ou tomando dipirona, eu fico. Mas foi muito forte, mesmo”, relatou. “O conselho que eu dou: tomem água. Galera, real, tomem água. Eu vou ter que começar a tomar”, disse, o que pode sinalizar que ela sentiu cólica renal, ocasionada por pedras nos rins.