Deolane Bezerra ganhou fama após relacionamento com MC Kevin; relembre

A advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Segundo Daniele Bezerra, irmã de Deolane, a prisão aconteceu por ligação da advogada com o site Esportes da Sorte.

Com fortuna estimada entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, a advogada ganhou fama após seu relacionamento com o funkeiro MC Kevin, que morreu em 2021, depois cair do quinto andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Relembre o relacionamento de Deolane e MC Kevin

A advogada e o cantor, se conheceram em uma casa noturna em São Paulo antes da pandemia de covid-19. Apesar disso, o relacionamento só começou em 2020, já durante a pandemia. Os dois tinham diferença de idade de nove anos; ele, com 23 à data de sua morte.

“Ele dizia que a gente se conheceu em uma festa de uma amiga nossa, porque ele não gostava de dizer que a gente se conheceu numa balada, porque ele não queria que achassem que eu era da balada. Eu dizia ‘Kevin, qual é o problema?'”, contou Deolane, em 2021, em entrevista à apresentadora Lais Moreira.

Entre idas e vindas, o relacionamento do casal durou um ano e meio. Eles haviam celebrado um casamento simbólico em Tulum, no México, um mês antes da morte do cantor — que aconteceu em 16 de maio de 2021.