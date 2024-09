Deolane Bezerra ganha festa dos filhos após deixar prisão; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 7:44 Para compartilhar:

Deolane Bezerra, de 36 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, na quarta-feira, 25, fotos e vídeos de uma festa que ganhou da família, após passar 20 dias presa no Recife, em Pernambuco.

Depois de ser recebida com carinho pelos filhos, Gilliard, de 20, Kayky, de 18, e Valentina, de 7, a influenciadora digital posou para fotos com a mãe, Solange Bezerra, que foi com a advogada para São Paulo, onde reside, recebeu presentes e cantou louvores com um pastor.

Elas foram surpreendidas por Gilliard e Kayky com dois celulares de última geração, que chegam a custar mais de R$ 11 mil cada. “Quem tem filho bom, tem tudo. Olha isso, eu e ‘mamis’ já ganhamos iPhone 16”, falou Deolane. A avó dos meninos também celebrou: “Agora eu vou ser assim, comprar, ganhar e usar. Ganhei e já usarei”.

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, filmou a advogada após ela chegar em casa. “Rica de novo. Muito rica! Toda fofinha, bonitinha”, declarou. A ex-participante de “A Fazenda” também fez uma foto cercada dos presentes que recebeu e declarou: “Deus, minha família, poucos amigos e vocês [seguidores]. Obrigada, obrigada, obrigada, meu povo, vocês são meu combustível diário”.

Deolane e Solange foram detidas no começo de setembro na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Elas passaram cerca de 20 dias na cadeia.

Nesse período, Deolane conseguiu a prisão domiciliar, mas teve que retornar ao presídio no dia seguinte, pois não cumpriu as determinações da Justiça – sendo que uma delas era não falar com a imprensa.

A influenciadora digital e Solange foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).