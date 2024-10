Deolane Bezerra faz live após deixar a prisão e dispara: ‘Querem me derrubar, mas sou amada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Deolane Bezerra, de 36 anos, fez uma live em seu Instagram, na madrugada desta terça-feira, 8, 14 dias após deixar a prisão. A influenciadora digital começou o vídeo ao som de dois funks – “Lágrimas”, de MC Duda do Marapé, e “Casa de Pedra”, de MC Bobô – que traziam alfinetadas àqueles que a julgaram e a abandonaram em meio às acusações de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.

“Daniele [Bezerra, sua irmã], eu não vou fazer nada que não pode. Ela está aqui no grupo da família me mandando mensagem”, disse a advogada sobre as mensagens da irmã, preocupada que ela possa dizer algo que possa levá-la de volta à prisão. “Estou só de boa curtindo a vida”, completou.

“Mais de 28 mil pessoas desocupadas. Eles me amam, me querem aqui. Eles querem me derrubar, mas eu sou amada. Eu sou isso, sou povão! Depois de Deus, que é tudo na nossa vida, e essas mulheres [sua mãe e irmãs], que a gente briga, se pega, mas se mexeu com uma… Depois delas, vocês, meus seguidores, foram f*das”, disparou Deolane a quem acompanhava a live.

Mais cedo, a influenciadora atiçou seus seguidores ao postar uma imagem feita por inteligência artificial em que aparece com roupa de militar e empunhando um fuzil. “Vamos começar?”, limitou-se a escrever, dando a entender que daria mais detalhes sobre as acusações contra ela que levaram à sua prisão.

“Não apaga a postagem, seu [merda]… Estou pronta, preparada e querendo”, escreveu ao postar foto bebendo.

Deolane passou 20 dias presa em Pernambuco durante a investigação da Operação Integration. Com a liberação da influencer e da mãe, Solange, que também estava presa, Deolane já fez publicações nas redes sociais e reencontrou os filhos.