Deolane Bezerra fará festa luxuosa no Copacabana Palace com a presença de Mick Jagger

Deolane Bezerra fez jus a sua icônica frase “A mãe está estourada”. Nesta segunda-feira (09), a viúva de MC Kevin divulgou que fará uma festa luxuosa com três dias no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com a ilustre presença do cantor Mick Jagger.





Com o nome de ‘Caviar da Deolane’, o evento ainda não tem data confirmada.

“A MÃE TÁ ESTOURADA!!! Exqueceeeee.”, escreveu a advogada em uma publicaçãono Instagram, junto a imagem oficial do convite da festa.

Veja abaixo: