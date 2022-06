Deolane Bezerra fala sobre boicote de marcas por posicionamento político: ‘Nunca vou me calar’

Deolane Bezerra apoiou Luísa Sonza e corroborou o desabafo da cantora de que marcas estão boicotando campanhas de publicidade com artistas ou influencers que se posicionam politicamente.







Em seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira (9), a advogada contou que está fazendo uma festa de São João – seu Arraial, como chamou – , dando a entender que tem problemas com patrocinadores para o evento, que não se conformariam em ela não se calar sobre suas opiniões políticas. Deolane é eleitora assumida de Luis Inácio Lula da Silva à Presidência nas eleições de outubro que vem.

“Vocês devem ter visto que muitos artistas estão ‘perdendo’ publicidades e trabalhos por se posicionarem, estou fazendo meu Arraial e tô tendo bastante dificuldades com as empresas que não aceitam eu não me ‘silenciar’. Não tenho como me silenciar quando vejo o povo brasileiro passando fome de novo, eu posso perder o dinheiro dessas marcas, mas NUNCA vou me calar e deixar de me posicionar!”, disparou a advogada.

Deolane aviso que, inclusive, não tem medo de ser cancelada. “Todos os ‘silenciados’ já declararam seu lado, eu não irei me igualar e manter o país na situação que está, a raiva e a tristeza já assolaram o mundo nos últimos anos”, disse ela. “Obrigada aqueles que se mantiveram comigo e aos novos que quiserem chegar, aqui o respeito vai sempre prevalecer, mas aceitar quieta e tentarem me silenciar por ‘cancelamento’ isso não vai colar comigo!”, garantiu.