Deolane Bezerra expõe ameaça de morte que recebeu após polêmica com Fiuk

As polêmicas envolvendo os Deolane Bezerra e Fiuk, que se desentenderam na última semana, chegaram ao extremo nesta terça-feira, 2. Após fazer uma live, através de seu Instagram, detonando o ex-amigo, a advogada recebeu mensagens de um suposto fã do cantor com ameaças de morte.

“Um país onde uma mulher rejeita um homem vitimista e é ameaçada de morte. Prazer, Brasil”, legendou ela ao publicar as mensagens que recebeu do desconhecido, enviadas para o seu número de celular.

“Manda aquela cachorra aquela v*dia da sua irmã chamada Deolane Bezerra calar a boca dela, aquela imunda cachorra, todos estamos do lado do Fiuk. Fiuk tentou agarrar ela não, aquela desgraçada ficou famosa graças ao MC [Kevin] que aquela desgraçada conseguiu uma fama, usou da morte do cara para poder se verificar na vida”, diz a mensagem, se referindo a uma citação de Deolane de que Fiuk teria tentado agarrá-la.

“Nós somos fãs do Fiuk. Muita gente conhece ela aí que estão coligados com a gente e vamos matar ela. Depois que aquela desgraçada acordar com a boca cheia de formiga de tanta fuzilada, ela vai levar na boca dela. Não diga que eu não avisei”, ameaçou o anônimo.

O suposto fã também citou a filha de Deolane: “Até a filha dela vai morrer, sabemos até a escola em que ela estuda. Pra aquela vagabunda chamada Deolane ficar se vitimizando, bando de porcos. A sua família é uma desgraça nessa terra. Um bando de advogados, desgraça que não deve nem ser chamada de mulher”, completou.

A discussão entre Fiuk e a advogada começou ainda na semana passada, quando Deolane negou, entrevista para o “Fofocalizando”, que os dois teriam se envolvido amorosamente.

Nas redes sociais, Fiuk rebateu dizendo que a influenciadora estaria omitindo a relação que eles tiveram.

Em seguida, os dois tiveram uma conversa por mensagem, que Deolane acabou expondo em seu perfil no Instagram, gerando mais polêmica e troca de farpas entre os dois desde o início da semana.