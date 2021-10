Deolane Bezerra diz que teve Instagram desativado por polêmicas: ‘Chamei de quenga e puta’

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, revelou o motivo que teve sua conta no Instagram, com 10 milhões de seguidores, derrubada em setembro deste ano. Em entrevista a Leo Dias, do site Metropóles, a advogada criminalista disse que descumpriu vparias regras da plataforma, com isso, teve o perfil desativado por um período.

“Descumpri várias regras, mas no dia que caiu, nenhuma. Não me avisaram, nada. Só derrubaram. Eu, todas. Briguei com um monte de gente, chamei de quenga, rapariga, puta… A última (briga) foi com a Juju Ferrari, que Ferrari nunca viu (risos). Nossa, eu a escrachei. Acabei com ela. Aí falaram que foi isso. Depois falaram que a OAB denunciou”, contou Deolane.

No bate-papo, a influenciadora digital ainda revelou que chegou a emprestar R$ 500 mil para MC Kevin, que morreu em maio deste ano ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. “Perdoei a dívida de R$ 500 mil que emprestei para a família. Ele era f*dido de grana. A única coisa que eu fiz foi perdoar uma dívida que tinham comigo. Não quis isso para poder seguir em frente”, disse. Assista a entrevista na íntegra:

Saiba mais