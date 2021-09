Deolane Bezerra diz que irá produzir artistas: ‘Em breve irei abrir uma produtora’

“Como vocês sabem, lançarei minha turnê como DJ pelo Brasil todo e alguns países do mundo, mas identifiquei uma lacuna no mercado e vi que poucos escritórios se preocupam de fato com a carreira do artista”, disse Deolane.

A loira ainda relevou que irá lançar uma produrora musical: “Em breve lançarei, junto com meus empresários, uma produtora de artistas da música. Não seremos os maiores em número de artistas, mas seremos os melhores em produzir grandes artistas para o mercado. Acho que, com muito trabalho, também posso chegar longe”, finalizou.