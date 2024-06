Deolane Bezerra descobre motivo para falta de libido após bateria de exames

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 17:14 Para compartilhar:

A advogada Deolane Bezerra, 36 anos, relatou uma situação muito curiosa pela qual passou e que resolveu compartilhar com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 5. Após os resultados dos exames, ela descobriu as razões para estar sem apetite sexual.

A influenciadora já havia comentado com seus seguidores que procuraria ajuda profissional para tentar entender o que estava acontecendo com ela.

“Lembra que eu falei para vocês que eu estava sem vontade de ‘coisar’ [ter relações sexuais]? ‘Coisar’ é o mínimo [na verdade]”, destacou, já que ela também vinha sentindo indisposição para realizar outras atividades.

“Eu descobri e vou contar para vocês. Doutora, o que é que eu tenho?”, perguntou ela ao publicar uma série de vídeos nos Stories do Instagram em companhia de sua médica.

Amanda Rovere, médica que atendeu a advogada, respondeu ao questionamento e esclareceu o público sobre o quadro de saúde de Deolane.

“A gente descobriu pelos exames dela que ela está em anemia, que a hemoglobina está baixa, o ferro está baixo, depósito de ferro baixo [também], além das vitaminas. Vitamina D muito baixinha e B12 [também]. Depois disso [reposição], você vai ser uma nova mulher, porque está faltando tudo”, elencou a profissional.

A advogada ainda brincou com a situação, reconhecendo a necessidade de se cuidar.

“Ou seja, estou no bico do urubu, estava à beira da morte”, emendou ela.

A médica esclareceu que o problema da advogada não é pontualmente a falta de desejo sexual, cansaço ou indisposição, mas, sim, que “o corpo dela está sem reserva de energia”.

“Os hormônios da Deolane também estão muito baixos. Vamos começar uma reposição hormonal agora”, garantiu a médica.

A ex-”A-Fazenda” comentou que atualmente não tem sentindo atração física por ninguém, mas que tudo pode mudar após seguir as recomendações médicas.

“Homens, se preparem, eu estou chegando”, avisou ela.