Deolane Bezerra denuncia delegada por se negar a devolver carros: ‘Perseguição’

Deolane Bezerra usou suas redes sociais, na noite de segunda-feira (24), para informar que foi à Corregedoria Geral da Polícia Civil para abrir uma denúncia contra a delegada Maria Aparecida Corsato por não liberar seus carros apreendidos na operação de investigação dela com a empresa Betzord.







Por meio dos stories, no Instagram, a advogada relatou que os bens apreendidos em sua casa em Alphaville, na cidade de Barueri (SP), não foram listados pela polícia e os veículos – uma Land Rover Discovery e um Porsche — foram levados sem necessidade.

“Estou saindo agora do 27º DP. O que aconteceu? A ilustríssima delegada Maria Aparecida Corsato indeferiu, ou seja, se manifestou contra a restituição dos meus veículos. Eu queria comunicar vocês que o mandado é nulo. Inclusive, ela não listou os bens apreendidos na minha residência no momento exato. Não constava a apreensão dos carros”, denunciou.

“Ela está me enrolando há mais de uma semana por essa decisão e só saiu hoje porque não tinha mais para onde fugir. É perseguição? É. Porque mais de cem influenciadores fizeram a mesma publicidade que eu fiz”, continuou.

Sem papas na língua, Deolane Bezerra declarou que iria abrir uma queixa contra a delegada. “Agora eu estou me deslocando para a corregedoria para fazer uma denúncia contra ela. Se ela quer fama, não vai conseguir por meio de mim”, anunciou.

A influenciadora exibiu nos stories o momento em que chegou ao endereço da Corregedoria Geral da Polícia Civil e, em seguida, desabafou sobre estar cansada de ter de provar que todos os bens conquistados são fruto de trabalho.

“A pior coisa do mundo é ser injustiçado. Juro que gostaria de entender. Você trabalha desde os 12 anos de idade, estuda durante longos anos, passa noites sem dormir tentando ser uma pessoa melhor e dar uma vida digna a sua família. Mesmo assim as pessoas duvidam da sua integridade diariamente. Pago todos os meus impostos. Vou passar por tudo isso? Vou. Lá na frente sei que isso será somente um processo que enfrentei para alcançar o propósito, mas dói, viu, dói todos os dias ter que provar que tudo que temos é fruto do suor do nosso trabalho! Para todos os meus fãs, eu deixado um recado vindo dos céus: “a glória da segunda casa será maior que a primeira””, disse Deolane Bezerra.