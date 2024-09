Deolane Bezerra deixa prisão em Pernambuco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, na tarde desta terça-feira, 24. Ela foi solta após decisão do Tribunal de Justiça (TJPE) que beneficiou 17 investigados da Operação Integration, que mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que já movimentou R$ 3 bilhões.

Detida em 4 de setembro em Recife, a advogada estava encarcerada em Buíque, no agreste pernambucano, desde o dia 10. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, e inclui também a soltura de Solange Bezerra, mãe de Deolane, e Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.

De acordo com a decisão, os beneficiados não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial; não podem se ausentar da Comarca onde residem sem prévia autorização judicial; não podem praticar outra infração penal dolosa; e devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.

Os investigados também estão proibidos de frequentar quaisquer empresas que estejam relacionadas à investigação ou participar de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica de qualquer empresa que faça parte da investigação. Durante o período de investigação, suspeitos estão proibidos de fazer publicidade ou citar quaisquer plataformas de jogos.

O desembargador determinou que “ficam mantidos os bloqueios de valores e sequestros de bens determinados” a pedido da Polícia Civil.

A decisão inclui Deolane Bezerra Santos, Solange Alves Bezerra, Darwin Henrique da Silva Filho, Maria Eduarda Quinto Filizola, Dayse Henrique Da Silva, Marcela Tavares Henrique da Silva, Eduardo Pedrosa Campos, Maria Aparecida Tavares de Melo, Giorgia Duarte Emerenciano, Maria Bernadette Pedrosa Campos, Maria Carmen Penna Pedrosa, Edson Antonio Lenzi, Jose André da Rocha Neto, Aislla Sabrina Trutta Henriques Rocha, Rayssa Ferreira Santana Rocha, Ruy Conolly Peixoto e Thiago Heitor Presser.