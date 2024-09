Deolane Bezerra assume que recebia dinheiro de casa de apostas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2024 - 21:21 Para compartilhar:

Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira, 4, na Operação “Integration” contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, confirmou, em depoimento à polícia, que recebia dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte por meio de contratos de publicidade.

Deolane confirmou também que comprou um carro modelo Lamborghini Urus Performante do CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, adquirido em 2023 por R$ 3,85 milhões.

Sem citar a influenciadora, a polícia diz em outro processo, que investiga a Esportes da Sorte, que o pagamento à vista pela compra e pela venda de carros de luxo feitas pela empresa e pelo empresário gerou “indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas”, segundo a TV Globo.

A influenciadora, empresária e advogada foi detida em um hotel localizado no Centro do Recife. A ação da polícia expediu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Pernambuco e em outros cinco estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba e São Paulo.

De acordo com o documento obtido pela emissora, Deolane afirmou que, além da Lamborghini, possui outros dois carros de luxo, uma Landrover e um SW4, ambos adquiridos em 2023. Ela também informou que tem uma casa, um terreno e um escritório em Alphaville, em São Paulo.

No depoimento, a empresária também explicou que manteve um contrato de publicidade com a Esportes da Sorte até maio deste ano. Ela garantiu que gerava as notas fiscais para receber os pagamentos e negou que tivesse envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.