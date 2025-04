Denunciante de Epstein e príncipe Andrew se suicida na Austrália

Virginia Giuffre, que acusou o financista americano Jeffrey Epstein e o príncipe Andrew da Inglaterra de abuso sexual, se suicidou em sua casa na Austrália, anunciou sua família neste sábado (26).

“Com o coração completamente partido anunciamos que Virginia faleceu na noite passada em sua propriedade na Austrália Ocidental”, afirmou a família em comunicado divulgado por seu agente.

“Perdeu a vida devido a um suicídio, depois de ter sido, durante toda a sua vida, vítima de abusos sexuais e tráfico sexual”, acrescenta o texto.

Giuffre, com nacionalidade australiana e americana, tinha 41 anos. Acusou o falecido magnata Epstein de tê-la utilizado como escrava sexual.

Também assegurou que o príncipe Andrew a agrediu sexualmente quando tinha 17 anos. O filho da rainha Elizabeth II negou as acusações, mas chegou a um acordo multimilionário com Giuffre para evitar um julgamento.

“Não há palavras que possam expressar a grave perda que sentimos hoje com o falecimento de nossa doce Virginia”, disse a família, que destacou sua “incrível coragem”.

“No final, o dano dos abusos foi tão pesado que ficou insuportável para Virginia”, acrescentou.

Giuffre deixa três filhos – Christian, Noah e Emily – que eram “a luz de sua vida”.

No início deste mês, circulou a notícia de que Giuffre sofreu um “grave acidente” de trânsito na Austrália, que provocou sua hospitalização.

Ela publicou então no Instagram uma mensagem alarmante junto com uma fotografia que mostravam seu rosto com ferimentos e hematomas.

“Tenho insuficiência renal, me deram quatro dias de vida, me levaram para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para ir embora, mas não antes de ver meus filhos pela última vez”, escreveu.

djw/mtp/dbh/mel/rpr