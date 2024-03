Denunciado por homofobia e ameaça, irmão de Bolsonaro vira réu no interior de SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/03/2024 - 11:46 Para compartilhar:

Angelo Guido Bolsonaro, de 70 anos, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), virou réu após ter sido denunciado pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) por homofobia e ameaça contra um funcionário de um supermercado, em Eldorado, no interior paulista.

De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, o caso ocorreu em agosto de 2023. Alex de Oliveira, que na época tinha 17 anos, relatou à Polícia Civil que deu um tapinha no ombro de uma colega de trabalho.

Angelo presenciou a cena e teria dito: “Ele bateu em você? Além de usar brinco, com certeza é viadinho e não dá para falar nada que qualquer coisa já é racismo”. Semanas depois, segundo o jovem, o irmão do ex-presidente teria empurrado um carrinho contra ele e falado “put* que pariu”. O funcionário teria respondido Guido, que o chamou de “arromb***” e disse que os dois poderiam “resolver lá fora” e “sair no soco”.

Em novembro de 2023, Angelo Guido prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou que houve uma discussão no local por conta de um mau atendimento, mas negou as falas preconceituosas.

Três funcionárias do supermercado foram ouvidas pela polícia. Duas delas confirmaram o desentendimento e uma especificou a frase preconceituosa que teria sido dita por Angelo Guido Bolsonaro.

A ISTOÉ entrou em contato com o MPSP e a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para obter mais informações sobre o caso, porém não houve resposta até o momento.

