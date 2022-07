‘Dentro do previsto’, diz Ceni sobre saída de Sara do São Paulo para o futebol inglês Treinador comentou sobre a venda da joia de Cotia após a vitória sobre a Católica

Mesmo com a goleada por 4 a 1 sobre a Universidad Católica nesta quinta-feira (7), resultado que classificou o São Paulo para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o assunto que mais chamou a atenção na fala do técnico Rogério Ceni foi a confirmação da venda do meia-atacante Gabriel Sara para o Norwich, da segunda divisão da Inglaterra.

GALERIA

+ ATUAÇÕES: Luciano mostra protagonismo, e Patrick ‘joga de terno’ em classificação do São Paulo

Na entrevista coletiva após o jogo, Ceni ressaltou que a venda de uma das promessas de Cotia já era algo esperado e que o Tricolor tem totais condições de suprir a ausência.

– A função do Sara é muito ligada à do Patrick, Alisson também. Talles pode talvez fazer, é uma opção que demanda muita energia. Temos jogadores no elenco para, com outras características, seguir. A gente sente muito a perda do Sara, mas temos condições de suprir essa ausência. O que não dá para perder são dois, três jogadores no mesmo setor. Um já tínhamos falado que poderia acontecer uma venda. Por enquanto, está tudo dentro do planejamento.

O São Paulo deve receber cerca de 9,5 milhões de libras (quase R$ 61 milhões) por Gabriel Sara, mas a quantia pode chegar a 11 milhões de librar (aproximadamente R$ 70 milhões) se forem atingidas algumas metas. Na avaliação da cúpula tricolor, algo perfeitamente plausível.

O acordo deve ser selado nos próximos dias e depende de detalhes burocráticos e de exames médicos do atleta de 23 anos, que se recupera de cirurgia. O plano do Tricolor é de manter parte da porcentagem de Sara e pelo menos mantê-lo no plantel até o fim da atual temporada.

– Lamento pela ausência dele, mas, se for para o futebol inglês, acho que é positivo. Ficamos contente quando um atleta sai para uma nova oportunidade de vida. Vai pegar uma cidade meio difícil de viver, mas a gente fica contente quando um atleta sai para um lugar melhor. Jogar no futebol inglês, se de fato concretizar a negociação, é um aprendizado muito grande, sempre especial para um atleta.

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS: