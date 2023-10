Dentro do G-4 da Série B, Guarani se reapresenta com dúvida na defesa para duelo com Vila Nova

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 19:30 Compartilhe

O Guarani mantém a sua confiança na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o CRB por 1 a 0, o time campineiro não titubeou e se reabilitou neste final de semana, ao vencer um duelo direto, contra o Novorizontino, por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro, e voltou ao G-4.

Embalado por esse bom resultado, o técnico Umberto Louzer começou a semana com uma dúvida no setor defensivo para definir o time titular que entra em campo no próximo sábado contra o Vila Nova, mais uma vez em casa, agora às 18h.

O zagueiro Alan Santos sentiu um desconforto na panturrilha ao longo da semana passada e depois de voltar a sentir dores no aquecimento contra o Novorizontino, foi sacado. Com isso, Walber fez a dupla defensiva com Lucão no último jogo e foi bem.

De qualquer forma, o comandante acredita que Alan se recupere a tempo do próximo duelo. Sem novos desfalques por suspensão ou lesão, o restante do time deve ter força máxima.

“O Alan Santos teve um desconforto na panturrilha ao longo da semana, ficou sem treinar na sexta-feira e foi para o aquecimento. Ele vai ser reavaliado e acredito que estará à disposição em mais alguns dias. Mas Walber também está bem. Independentemente de quem jogar, estaremos bem representados”, avaliou Louzer.

Atualmente, o Guarani é quarto colocado com 53 pontos e está dois na frente do Novorizontino, que tem 51 e é o primeiro time fora do G-4.

