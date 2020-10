‘Dentro de casa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força’, destaca Daniel Paulista Treinador aproveitou para exaltar a força do plantel do Dragão que, no próximo sábado (17), recebe em Aracaju o lanterna da Série B, o Oeste

O técnico Daniel Paulista, do Confiança, afirmou que as expectativas são as melhores possíveis para a partida diante do Oeste, no Batistão, neste sábado (17) às 16h30, válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe sergipana está com 19 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.

O treinador salientou que será um jogo difícil, mas destacou que o

Confiança precisar impor o ritmo em seus domínios.

– A gente vem em uma sequência boa de resultados. São quatro partidas

sem derrotas e, com isso, crescemos na competição. Tivemos uma semana

para nos preparar. O adversário também precisa pontuar, mas, dentro de

casa, vamos fazer de tudo para mostrar nossa força – afirmou o

comandante.

Daniel Paulista não sabe se terá todos os atletas à disposição, porém isso não o impediu de elogiar a qualidade do grupo.

– Antes dessa semana sem jogos, emendamos uma sequência de cinco

partidas em 12 dias. Foi desgastante para todo o grupo. Temos alguns

jogadores lesionados, mas todos têm dado uma resposta positiva quando

solicitados – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também