‘Dentro da Hilux’ de Luan Pereira é a música mais ouvida do Spotify Brasil

Com aproximadamente dois anos de carreira e 19 de idade, Luan Pereira é o responsável pela música mais ouvida no Brasil – “Dentro da Hilux” – lançada no final de agosto, que acaba de alcançar o primeiro lugar na lista TOP 50 do Spotify.

A canção, que conta com as participações de MC Daniel e MC Ryan SP, amanheceu neste domingo, 17, figurando o topo da lista. Mesclando o sertanejo com o funk, a faixa é uma composição própria do LP ao lado de Mateus Félix e Marco Carvalho, e produção de Eduardo Godoy e LP Produções.

Luan Pereira está com três canções na lista das 50 mais ouvidas. “Moletom” com a participação de Gustavo Mioto ocupa a 20° posição. Na sequência, “Pirulito Vermelho”, canção de Diego & Victor Hugo em que ele participa, está em 28. Fechando a lista, “Ela Pirou na Dodge RAM”, de Luan Pereira e Mc Ryan SP, marca a posição 50.

O cantor que vem fazendo mais de 20 shows por mês, comemora o sucesso alcançado. “Rezei e lutei por esse primeiro lugar, estou muito feliz e realizado. Agradeço aos fãs que me apoiam diariamente e também aos meus parceiros MC Daniel e MC Ryan SP que estão comigo nessa conquista”.

