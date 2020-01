Dentinho a sua mulher, Dani Souza, pelo aniversário

O mulher do jogador Dentinho, Dani Souza, também conhecida como a “Mulher Samambaia” do programa pânico, completa mais um ano de vida e ganhou uma homenagem do marido no Instagram.

• Ex-BBB Antonela diz se arrepender de ter posado nua com Dani Souza

• “Me sentindo enorme”, diz Dani Souza, a eterna Mulher Samambaia

• Dentinho brinca com a quantidade de malas trazidas por Dani Souza ao Brasil

“Feliz aniversário amor da minha vida @dani_souza_. Obrigado por ser essa grande mulher, mãe e esposa maravilhosa. Obrigado também por cuidar da nossa família com muito amor e dedicação”, começou ele.

“Espero que seu dia seja perfeito e repleto de felicidade. Que Deus te abençoe e abençoe a cada dia mais o nosso amor e a nossa família. Que possamos comemorar e compartilhar essa data por todos os anos de nossas vidas. Toda felicidade do mundo. TE AMO”, finalizou o jogador na legenda de um álbum de fotos do casal.

Dentinho e Dani estão aproveitando alguns dias de descanso em Jurerê, Florianópolis. A família atualmente mora na Ucrânia, onde Dentinho joga pelo Shakhtar Donetsk, mas sempre que podem eles vêm ao Brasil, onde tem residência também.