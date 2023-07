Dennis DJ recebe certificado de Diamante e comemora sucesso com show especial

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 31/07/2023 - 15:15 Compartilhe

O Baile do Dennis completou 10 anos, e para celebrar o marco, o evento ganhou uma edição especial no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no sábado, 29. A ocasião também comemorou os 43 anos de idade de Dennis DJ e celebrou, ainda, o sucesso da faixa “Tá OK”, em parceria com Kevin O Chris, que marcou presença no palco.

Com o slogan de “maior baile funk do mundo”, o evento apresentou várias vertentes do funk. “A gente sempre tenta renovar com palco, identidade visual e efeitos especiais. Procuramos sempre entregar o melhorar”, disse Dennis sobre a iniciativa.

À ISTOÉ Gente, ele declarou que o “segredo” para se manter sempre relevante e atual nesses 25 anos de carreira é “respeitar os mais novos”. “Já fui novo no mercado e fui muito criticado, sabe? Quando eu cheguei no funk, comecei a fazer um som diferente, aí a galera da velha guarda: ‘esse cara vai acabar com nosso ritmo, com nosso movimento’. E não é assim, né? Tudo se renova, então você tem que estar renovando junto”, declarou o DJ.

Durante o evento na capital paulista, “Tá OK” recebeu certificado de Diamante pelas 300 mil cópias vendidas em território nacional. A música alcançou mais de 18 milhões de streams de vídeo/áudio e atualmente configura o topo do Spotify Brasil. No dia 3 de agosto, ganha um remix em parceria com os cantores colombianos Maluma e Karol G, acompanhado de videoclipe.

Segundo Dennis, a faixa foi produzida com naturalidade, em um dia de troca comum entre eles, que são amigos. Na ocasião, ele mostrava alguns “beats antigos” ao cantor. “Toquei um tamborzão pra ele e ele disse: ‘isso é muito bom, vamos fazer um som’. E aí, em meia hora estava pronto. E foi assim que saiu”, relembrou.

O DJ disse que o processo foi “sem pretensão nenhuma”, apenas pra ser “nostálgico”. Contudo, o resultado chamou a atenção de que poderia ser uma faixa promissora. “Já tem aquele faro, né? Mas o finalmente mesmo é do público, que abraça. E logo quando a gente lançou, começou a subir as posições”, pontuou ele.

Mais sobre os 10 anos do Baile do Dennis

A comemoração de uma década do Baile teve cinco horas ininterruptas de muito funk tamborzão e dos maiores sucessos do produtor como: “Só Você”, em feat com MC G15, “Te Prometo”, com Don Juan e “Deixa de Onda”, com Ludmilla. Hits que juntos ultrapassam 100 milhões de streams no Spotify.

O show de contou com participações especiais de Kevinho e Naldo. Além disso, teve presença de personalidades e influenciadores como Yasmin Brunet, Bianca Andrade, João Guilherme, Gabi Martins, Bil Araújo, entre outros.

