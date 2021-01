Dennis DJ, Ludmilla e Xamã lançam o clipe do hit ‘Deixa de Onda’

“Inicialmente, gravaríamos com uma cantora sertaneja, mas senti que tinha que ser com a voz da Ludmilla. Falei: ‘Vou fazer com a Lud, acho que ela tem a cara dessa música’. Produzi a música e ficou na minha cabeça o tempo todo. Alonguei a base, fiz a parte do rap e tive a ideia de convidar o Xamã. Deixei-o à vontade para colocar as palavras dele, o jeito dele de escrever. Ele fez essa colaboração incrível”, disse Dennis.

E completou: “Dediquei-me muitas horas neste som. Estudei bastante durante a pandemia, até sobre a sonoridade, a equalização, a masterização. Mexi muito diversas vezes, como nunca fiz em nenhuma outra música minha, para que ficasse agradável de escutar e bom para a galera ouvir sem perder a vibe vibrante do funk, e também para fazer essa mistura com o trap, o hip-hop, sem que a música caísse, que ela ficasse sempre para cima. Espero que a galera tenha a mesma experiência maravilhosa que eu tive”.

Ludmilla também falou sobre o projeto: “Dennis me convidou para fazer essa música e prontamente aceitei. Depois veio o Xamã para completar esse hitzão que está lindo. Eu amo os dois e acho que ficou incrível a mistura. Adorei participar do projeto e estou curiosa para saber o que todos vão achar. O papo da música é muito bom. Uma coisa eu digo: é a cara do verão”.

Já Xamã disse que está sendo satisfatório trabalhar com a dupla de sucesso: “É um prazer imenso tocar com a Ludmilla e o Dennis. Admiro muito o trabalho dele, já fui muito ao Baile do Dennis, e sofri muito de amor ouvindo as músicas da Lud. Hoje, nessa nova fase da minha carreira, estou muito alegre por poder estar junto com eles, fazendo um som novo nesse 2021 cheio de esperança, um som 100% festa, bem alegria. Espero que seja o maior hit do ano”.

Assista ao teaser do clipe: