Dennis DJ grava DVD com a participação de vários sertanejos

Dennis DJ gravou um DVD inédito na última terça-feira (6) em Goiânia. O novo trabalho conta com participações especiais de grandes nomes da música, como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Barões da Pisadinha, Bruno & Marrone, Xand Avião, Israel e Rodolfo, Naiara Azevedo, Luan Santana, Maiara e Maraísa, Chitãozinho e Xororó, entre outros.

“Sempre tive o sonho de gravar com esses artistas. A ideia desse projeto veio, depois de me reunir com compositores e algumas audições. São dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz. Antes era um sonho individual de gravar com cada um deles, mas agora posso realizar um mega sonho de todos estarem juntos, no mesmo projeto e com músicas maravilhosas, inéditas e pra todos os gostos”, disse o Dennis.

