Denner elogia reação da Chapecoense diante do São Paulo Verdão do Oeste conseguiu reagir e arrancou empate contra o Tricolor Paulista

Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o São Paulo e arrancou um empate que pouco melhorou a situação do Verdão do Oeste no Campeonato Brasileiro.

Porém, mesmo sem o triunfo, o atacante Denner elogiou a postura do time na etapa final diante do Tricolor.

“Sabia que seria um jogo muito difícil. Não fomos tão bem no primeiro tempo, fomos para o vestiário acertar o que precisava”, afirmou à TV Globo.

Com o resultado dentro de casa, a Chapecoense soma 11 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.

