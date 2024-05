Deniziane mostra recuperação de cirurgias plásticas e é confundida com Isabelle

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 13:13 Para compartilhar:

A ex-BBB Deniziane vem mostrando o processo de recuperação de cirurgias plásticas desde a última terça, 7. Ela, que realizou um procedimento nos seios e uma lipoaspiração, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um inchaço no rosto durante o pós-operatório. Internautas associaram a aparência da fisioterapeuta com Isabelle, também participante do BBB 24.

“Sem zoeira, achei que fosse a cunhã”, escreveu uma internauta, republicando um registro do rosto de Deniziane no X, antigo Twitter. “A cara da Isa, meu Deus”, apontou outra.

A ex-BBB definiu fazer as cirurgias plásticas como seu “grande sonho”, mas, na ocasião, quis mostrar “a realidade de um pós-operatório”. “Olha o tanto que ficamos inchados. Meu olho, minha boca, minha bochecha, tudo inchado. […] Não é fácil”, disse.

Deniziane já havia feito um pedido nas redes sociais para que a web parasse de associá-la a Isabelle e Matteus, vice-campeão do BBB 24, com quem se envolveu durante a participação no programa. “Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez, eu peço a vocês que vocês sigam adiante, assim como nós”, escreveu.