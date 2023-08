Denise Rocha posa de topless e fio-dental no trânsito de Brasília

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 19:02 Compartilhe

Eterna ‘Furacão da CPI’, a advogada Denise Rocha, 39 anos, voltou a ‘causar’ nas redes sociais, nesta segunda-feira (07).

Em sua conta no Instagram, musa OnlyFans compartilhou uma pequena prévia do que os assinantes pode encontrar em seu perfil na plataforma de conteudo adulto.

Em dois cliques, publicados no Feed, ela aparece fazendo pose à noite, no meio de uma via em Brasília, no Distrito Federal, de topless e usando um super fio-dental,

“Um misto de animação, adrenalina e aventura. Dessa vez resolvi fazer um ensaio desafiador no meio da principal e mais movimentada avenida de Brasília (Eixão), localizada no coração da Capital do Brasil”, disse ela na legenda da publicação.

A publicação, claro, chamou a atenção dos seguidores, que elogiaram os atributos da gata.

“É de parar o trânsito, Brasil”, comentou uma internauta. “Deve ter causado congestionamento”, brincou outro. “O trânsito que lute”, comentou uma terceira seguidora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Denise Rocha (@deniserocha.oficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias