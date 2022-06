Denise Fraga sobre etarismo: ‘Rugas de expressão são lindas’

Denise Fraga, de 57 anos, ao dar um entrevista para a revista Marie Claire falou sobre etarismo, que é uma discriminação pela idade no mercado de trabalho. Na sabatina, a atriz disse que toda mulher, quando chega aos 50 anos, sente isso na pele.

“Existem pessoas que ainda acreditam que envelhecer é sinônimo de incapacidade, como se fosse até mesmo uma escolha nossa envelhecer ou não. Hoje, todo mundo quer se manter jovem e, muitas vezes, acabamos ficando todos iguais com procedimentos estéticos”, começou Fraga.





“O importante é ter mais de cinquenta e estar saudável, forte, envelhecer bem. E é possível ter essa qualidade de vida”, ressaltou.

A artista finalizou comentando a busca incessante de muitas pessoas por procedimentos estéticos: “Hoje, existem meninas de 30 anos se olhando no espelho e querendo tirar rugas da testa. E as rugas de expressão são lindas. As minhas rugas são bonitas, elas contam a minha história.”