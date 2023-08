Denílson surge ouvindo música do cantor Belo após pagamento de dívida e brinca: ‘Demorou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 14:12 Compartilhe

Nesta segunda-feira (14), o ex-jogador Denílson surgiu sorridente para apresentar o programa ‘Jogo Aberto’, da Band TV. Ao lado de Renata Fan, que também comanda a atração, o apresentador dançou ao som de algumas músicas do cantor Belo e brincou com a dívida que o artista tinha com ele.

Ao som de ‘Pura Adrenalina’ e ‘Tua Boca’, hits do cantor, Denílson e Renata brincaram com a dívida de Belo com o apresentador, que durou por 22 anos.

“A gente já sabe quem vai pagar no final do ano, um almocinho, um jantar, o café da tarde, o café da manhã…”, brincou Renata. “Calma, calma, calma, é das crianças [o dinheiro]. Não mexe no almoço das crianças [risos]. Demorou esse almoço, hein”, rebateu Denílson.

Na sequência, os apresentadores continuaram brincando com a demora do pagamento e Renata ainda acrescentou: “As crianças já estavam vendo lombriga”.

O Pix caiu, e o Denilson sorriu! 🤣 Após Belo resolver as pendências financeiras com o apresentador, ele surgiu assim… sorridente, dançando e sambando ao som de hits do artista! O jogo é aberto, e a zoeira também! O que acharam? (📹 @BandTV) pic.twitter.com/vcpDxlx0Be — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 14, 2023

