Nesta quarta-feira (12), o ex-jogador Denílson usou suas redes sociais para comentar seu imbróglio com o cantor Belo. Depois do colunista Léo Dias noticiar que o artista havia quitado seus débitos com o comentarista, o apresentador afirmou que a situação com o músico ainda não estava totalmente resolvida.

“Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está”, escreveu Denílson, em seu Twitter.

Segundo a publicação do jornalista, o cantor havia quitado a dívida que tinha com o ex-jogador pela saída do grupo de pagode Soweto. O imbróglio judicial se arrastava desde o início dos anos 2000.

Entenda o imbróglio entre Belo e Denílson

Ainda no início dos anos 2000, Denílson comprou os direitos econômicos do Soweto, grupo de pagode que Belo fazia parte. Pouco mais de um ano após a compra, o cantor deixou a banda para seguir carreira solo e o ex-jogador alegou quebra de contrato e passou a cobrar na Justiça a multa contratual.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar o valor de R$ 388 mil para Denílson, mas não respeitou a ordem judicial e resistiu ao processo por 22 anos.

