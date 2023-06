Denílson reprova treinador estrangeiro na Seleção Brasileira e elege seu favorito

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 23/06/2023 - 9:51 Compartilhe

Campeão do mundo em 2002, o ex-atacante Denílson, de 45 anos, marcou presença no leilão do Instituto Neymar Jr., e aproveitou para comentar sobre a escolha de Carlo Ancelotti como substituto de Tite na Seleção Brasileira.

O apresentador do programa ‘Jogo Aberto’, da Band TV, afirmou que não contrataria um treinador estrangeiro para comandar a seleção pentacampeã: “Ah, eu não era muito a favor de treinador estrangeiro na Seleção Brasileira não. Eu acho que o treinador tem que ser brasileiro porque tem que sentir essa nossa energia, ter o sangue brasileiro. Mas o mundo está tão mudado, está tão diferente”.

Na sequência, o ex-jogador afirmou que, apesar de sua predileção por um treinador nacional, o italiano Ancelotti pode reconstruir o futebol da Seleção Brasileira.

“Um dos melhores nomes que temos no futebol mundial, que é o Ancelotti, se ele conseguir trazer a metodologia dele do futebol europeu e resgatar a essência do futebol brasileiro, eu acho que a gente vai voltar a ser respeitado”, opinou.

Por fim, questionado sobre qual treinador brasileiro deveria assumir a função de treinador da seleção, caso a contratação de Carlo Ancelotti não se concretizasse, Denílson escolheu seu nome favorito.

“Dorival Júnior ou Fernando Diniz, mas acho que o Dorival ainda está um pouco à frente”, concluiu.

