Denilson recorre à Justiça para barrar prêmio de Belo no “Dança dos Famosos”

O ex-jogador Denilson solicitou que a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo encaminhe ofício à Rede Globo para bloquear prêmio em dinheiro ou bem móvel do cantor Belo, que está participando do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”.

Segundo informações do colunista Diego Garcia, do UOL, o pedido aconteceu no mês de maio junto à Justiça de São Paulo. Os advogados de Denilson ainda pediram que o valor da dívida seja atualizado. Conforme os cálculos apresentados pelos representantes do apresentador da Band, em dezembro de 2019, esse valor girava em torno de mais de R$ 7 milhões.

A quantia é contestada pela defesa do músico nos autos da ação que corre em São Bernardo do Campo. Ainda conforme a publicação, a condenação original é de 2004 e decretou que Belo deveria desembolsar R$ 388.310,15 a Denilson. Essa correção compreenderia a partir da abertura da ação, em 2000, além dos acréscimos de juros de mora de 1% ao mês, custas processuais e honorários de 10%.

Entenda a polêmica

Há mais de 20 anos, Denilson, que gerenciava o grupo de pagode Soweto, alegou que Belo quebrou contrato após iniciar uma carreira solo. Em 2004, o cantor recebeu como condenação o pagamento de uma indenização.

