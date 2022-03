Denilson projeta segundo jogo da Recopa e aponta fator que pode ajudar Palmeiras pelo título Na ida, Alviverde empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada

Após empate em 2 a 2 na Arena da Baixada, Palmeiras e Athletico Paranaense decidem o título da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira. Para o comentarista Denilson, do ‘Jogo Aberto’, o duelo está não tem favorito, apesar do duelo ser disputado no Allianz Parque. O ex-jogador também apontou fator que pode ajudar o Alviverde no confronto.

+ Neto pede ‘pequena desculpa’ a Abel Ferreira, mas diz: ‘Se perder a Recopa, vou criticar você’



– É um jogo muito difícil, apesar do Palmeiras jogar no Allianz Parque e com a casa cheia. Vai jogar contra um time cascudo, acostumado com esse tipo de situação e conseguiu ser campeão nos últimos anos com um bom futebol. O Athletico-PR tem jogadores experientes no sistema defensivo e com transição rápida. Jogar em casa dá favoritismo, mas a decisão está em aberto – disse, antes de emendar:

+ Casagrande repudia declarações de Neto contra Abel Ferreira e revela: ‘Tentei ser amigo, mas não deu’



– Que reforço para uma decisão você ter um jogador com qualidade técnica e acima de tudo a vibração de jogar uma decisão. Você como ele contagia os companheiros e o Palmeiras está com essa caraterística de sempre competir, quando um time chega nesse nível fica mais difícil para os adversários – concluiu o ex-jogador.

E MAIS:

Saiba mais