Denilson esclarece situação da dívida de Belo após rumores de calote

O apresentador e ex-jogador de futebol Denilson usou suas redes sociais, nesta sexta-feira, 1º, para expor a situação da dívida que o cantor Belo negociou com ele. Após um acordo firmado entre as duas partes, surgiram rumores de que o cantor teria novamente parado de quitar as parcelas, que somam R$ 7 milhões.

“Saiu uma notícia que o Belo me devia uma parcela de alguma coisa relacionada ao nosso acordo. Mas, deu ruim, papai. Tá tudo certo entre eu e o cantor, o Belo não me deve nada. Existia aí uma pendência de uma parcela, mas essa parcela já foi resolvida”, disse ele em vídeo publicado no Feed de seu Instagram.

Já na legenda, o ex-atleta fez questão de enfatizar que o suposto calote não passou de uma fofoca.

“Tá tudo certo, pra alegria de alguns e tristeza pra outros (fofoqueiros). Não existe mais nenhuma pendência entre eu e Belo já há algum tempo. O que restava era uma outra situação que também já está resolvida”, garantiu ele.

