Denilson é novo contratado da Globo e SporTV, diz portal

O ex-jogador de futebol Denilson acaba de assinar contrato com nova casa e já tem trabalho confirmado para 2025. Ele fechou com Globo e SporTV e vai comandar programa semanal no canal por assinatura e vai apresentar, ao lado de Fred Bruno, o Globo Esporte SP.

As informações são do portal LeoDias, em publicação exclusiva, nesta segunda-feira, 6.

O ex-atleta, que tem 47 anos, encerrou, no final de 2024, um ciclo de 14 anos com a Band, onde ele dividia o comando do programa “Jogo Aberto” com Renata Fan.

Na emissora paulista, Denilson tinha contrato com validade até 2027, mas optou por rescindi-lo para avaliar outras propostas que vinha recebendo.