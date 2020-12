Denílson é decisivo e garante vitória do Al Dhafra nos Emirados Árabes Atacante brasileiro garantiu vitória do seu time sobre o Hatta Club

Com mais uma ótima atuação, o atacante Denílson, ex-São Paulo, Atlético-MG e Fluminense, marcou o gol da vitória do Al Dhafra sobre o Hatta Club nesta quinta-feira em duelo que terminou 1 x 0. Feliz com a atuação, o jogador comemorou a boa exibição da equipe.

– Fico feliz por ter voltado a marcar e por ter ajudado nossa equipe nesta partida importante no campeonato. Tenho trabalhado muito para isso: ser decisivo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Dhafra. Espero continuar marcando e evoluindo.

De acordo com o atleta, o grupo quer evoluir nesta sequência da temporada.

– Estamos trabalhando para que a equipe evolua. Temos que manter um ritmo forte agora para crescermos ainda mais na época.

