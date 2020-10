Denílson diz que tentativa de Palmeiras por Miguel Ángel Ramirez foi ‘vexatória’ Ex-jogador ainda falou da necessidade de um novo treinador no Alviverde após a saída de Luxa

Denílson foi mais um comentarista a reprovar as negociações do Palmeiras por Miguel Ángel Ramirez, treinador do Independiente Del Valle que não aceitou assumir o Alviverde imediatamente. O ex-jogador fez fortes críticas a diretoria do Palmeiras por não fechar o negócio e classificou a situação como ‘vexatória’.

– Vejo como vexatória a ida frustrada do Palmeiras para tentar contratá-lo. O Palmeiras não tinha um plano B quando mandou o Luxemburgo embora, e esse é um erro de muitas gestões no futebol brasileiro – afirmou.

Denílson também abordou a necessidade do Palmeiras em contratar rapidamente um novo treinador para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, demitido na última semana.

– O Palmeiras precisa contratar um treinador rapidamente. Eu não falo aqui por ironia em relação ao Tiago Nunes. Acho que é um treinador muito bom e que pode dar muito certo no palmeiras, mas como não sou eu que contrato, foi só uma observação. Agora, você viajar e não contratar o cara é vexatório para a diretoria – concluiu.

