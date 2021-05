Denílson declara torcida pelo São Paulo na final do Paulistão Ex-atleta atuou pelo Palmeiras e pelo São Paulo mas jejum de títulos levou apresentador para o Tricolor Paulista na decisão

O ex-jogador Denílson saiu do muro e afirmou que torcerá pelo São Paulo na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras nesta quinta-feira. O apresentador afirmou, durante o “Jogo Aberto” de hoje, que o jejum de títulos fez com que ele torcesse para o Tricolor nesta final mas que ambas as equipes chegaram em ótimos momentos.

> Confira a classificação atualizada da Libertadores 2021 e simule os jogos!

– Os dois clubes chegam em bons momentos. O Palmeiras está em um ótimo momento com o treinador, vem de títulos recentes de expressão, então tem essa confiança. Quando eu falo da minha torcida para o São Paulo é por causa desse longo período sem títulos. E um time grande não pode ficar tanto tempo sem título, independentemente da competição – afirmou o apresentador.

E MAIS:

– É um Palmeiras motivado, com títulos de expressão recentes e um São Paulo que reformulou o elenco, com um treinador com estilo diferente. É um Abel Ferreira mais ligado dentro de campo, que reclama demais. O Crespo é mais contido. Dentro de campo, os dois times chegam em um bom momento – completou Denílson.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira pela primeira partida da final do Campeonato Paulista 2021, no Allianz Parque. O jogo de volta acontece no próximo domingo, no Morumbi.

E MAIS:

Veja também