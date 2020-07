Denílson cobra posicionamento de Jorge Jesus sobre rumores: ‘Por respeito ao Flamengo e ao torcedor’ Comentarista e ex-jogador acha que o 'Mister' deveria quebrar o silêncio sobre os rumores com o Benfica

Os rumores sobre a possível saída de Jorge Jesus ficam cada vez mais forte com o passar das horas. Enquanto isso, o ‘Mister’ não se posiciona sobre o caso e fica em silêncio.

Entretanto, segundo o comentarista Denílson, o português deveria, por respeito ao Flamengo e a sua torcida, se manifestar sobre a atual situação.

– Acho que o Jorge Jesus tinha pelo menos que se posicionar, por respeito ao Flamengo e ao torcedor. O silêncio do Jorge Jesus faz com que o torcedor fique com um pé atrás. Vale lembrar que não é qualquer time que está buscando o Jorge Jesus. É o país natal, é o time que ele gosta, que ele tem história. Ele tem que se posicionar. (…). Eu, particularmente, gostaria muito que ele ficasse – afirmou durante o ‘Jogo Aberto’.

O grande interessado em contar com os serviços de Jorge Jesus é o Benfica, com quem o treinador trabalhou durante seis anos. O ‘Mister’ é um grande desejo da diretoria portuguesa, que vive ano eleitoral e o presidente, Domingos Soares Oliveira, é amigo pessoal do treinador.

E MAIS:

Veja também