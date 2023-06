Denílson chora em podcast de Galvão Bueno ao falar da mãe e comenta caso com Belo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 23:54 Compartilhe

O ex-jogador Denílson foi o entrevistado da vez no podcast “Fala Galvão”, que é comandado por Galvão Bueno. Na conversa, o comentarista falou sobre todos os assuntos sem se esconder. No papo, Denílson não segurou as lágrimas ao falar do período em que sua mãe enfrentou um tratamento contra o câncer e também comentou seu caso judicial contra o cantor Belo.

O último grande desafio de Denílson aconteceu quando o ex-jogador já era comentarista na televisão. A mãe do ex-atleta, dona Amélia de Jesus, foi diagnosticada com câncer. Durante o tratamento, o pentacampeão do mundo com o Brasil na Copa do Mundo de 2002 teve uma conversa com o médico que cuidava de sua mãe e relembrou no podcast com Galvão Bueno.

“O doutor comentou comigo que eu era um cara legal, sempre aparentava estar muito alegre, sorrindo, para cima e explicou que isso poderia ajudar no tratamento da minha mãe. Hoje eu tenho a minha mãe em vida”, explicou Denilson chorando.

Aproveitando o clima mais intimista, Galvão Bueno questionou Denílson sobre seu problema com o cantor Belo. Por conta de uma questão judicial envolvendo a saída do músico do grupo Soweto, no início dos anos 2000, o ex-jogador cobra na justiça um valor milionário e espera receber.

“Como artista, é um fenômeno. Canta muito, só que não dá. O artista não pode estar separado do pessoal. Ele não é um artista de excelência e tenho meus motivos para falar. Ele tem asteriscos comigo. Ele abriu mão do grupo [Soweto], mas tem uma questão burocrática. Tem um contrato e foi ele quem quebrou, ele tem que pagar. Ele não pagou. Fomos para a Justiça e ganhei em todas as instâncias possíveis. Ganhei, é muito simples. Era um valor que ele poderia pagar tranquilamente com a quantidade de shows que faz, mas é mal gerenciado e por isso não estava pagando. A dívida foi acumulando e está em um valor muito alto”, comentou o ex-jogador.

No início dos anos 2000, Denílson comprou os direitos econômicos do Soweto, grupo de pagode que Belo fazia parte. Cerca de um ano após a compra, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e o ex-jogador alegou quebra de contrato e passou a cobrar na justiça uma multa contratual. Desde então, as duas partes mantêm uma batalha judicial sobre o valor que deve ser pago.

‘O NETO FALA CADA BOBAGEM’

Em outro momento do podcast, Galvão Bueno se permitiu falar de Neto, companheiro na Band de Denílson. Marcado por falar e ser chamado de “chato” por alguns, o narrador riu um pouco e não escondeu o que acha do apresentador e comentarista.

“O Neto, quando tu for falar de audiência entenda que TV aberta é uma coisa e YouTube é outra coisa. Adoro o Neto, mas ele fala cada bobagem”, comentou Galvão Bueno rindo com Denílson.

