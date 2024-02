Dengue pode estar causando ereções espontâneas que duram horas, dizem os cientistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/02/2024 - 2:35 Para compartilhar:

Como se a dengue já não fosse suficientemente difícil, os médicos na África Ocidental relatam que o vírus transmitido por mosquitos – frequentemente associado a erupções cutâneas, vómitos e hemorragias internas – também pode estar causando ereções espontâneas que podem persistir durante horas.

A teoria é baseada na história de um paciente de dengue de 17 anos em Burkina Faso que apresentou o efeito colateral embaraçoso, de acordo com um estudo publicado em “Urology Case Reports ”.

Segundo o estudo, o adolescente foi hospitalizado com danos renais e isquemia aguda, supressão do fluxo sanguíneo para uma determinada área – decorrente de sua condição.

Os médicos observaram que ele tinha uma ereção “suave” que se desenvolveu espontaneamente, sem qualquer “estimulação sexual” – durando impressionantes 18 horas.

O caso marcou a primeira vez que essa associação foi documentada na literatura.

Os profissionais informados atribuíram o sintoma, conhecido como priapismo arterial, ao vírus, infectando vasos sanguíneos no pênis. Isso fez com que o plasma vazasse para o órgão, fazendo com que sua masculinidade parecesse maior quando flácida.

Felizmente, os médicos conseguiram tratar a condição do paciente com uma bolsa de gelo, causando a contração dos vasos sanguíneos, o que reduziu o membro de volta ao seu tamanho normal em 48 horas.

A infecção viral inicial, entretanto, foi remediada com medicamentos antivirais. Nas consultas de acompanhamento, três e seis meses depois, os médicos observaram que o adolescente estava saudável e era capaz de atingir ereções normais sem quaisquer problemas.

Embora esse sintoma possa parecer isolado, os especialistas acreditam que a dengue pode de fato provocar priapismo.

“Os vírus foram associados ao priapismo no passado, incluindo a Covid, a papeira e até a raiva”, disse o Dr. Richard Murphy, que aconselhou os Médicos Sem Fronteiras em África durante sete anos, ao Daily Mail. “Portanto, é possível que outros vírus estejam associados a ele.”

Em 2021, um paciente americano com COVID-19 teve uma ereção de três horas , que os médicos acreditavam ter sido causada por um coágulo sanguíneo induzido pelo coronavírus em seu pênis.

No grande esquema das coisas, as ereções espontâneas diminuem em comparação com outras complicações da dengue, que vão desde hemorragia interna até falência de órgãos e morte.

De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde de 2023, as taxas de dengue estão disparando em todo o mundo, com “casos notificados desde 2000 aumentando oito vezes, para 4,2 milhões em 2022”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias