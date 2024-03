Dengue em São Paulo: confira os bairros que lideram casos da doença

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 11:41 Para compartilhar:

O governo do estado de São Paulo declarou estado de emergência em relação à dengue nesta terça-feira, 5, após o número de casos ter atingido 300 a cada 100 mil habitantes. A decisão foi tomada pelo COE (Centro de Operações de Emergências) após o registro de mais de 152 mil

Na capital paulista, foram registrados 25.182 enfermos. Os distritos administrativos com maior incidência [casos por 100 mil habitantes] da arbovirose foram o Jaguara, São Domingos, Itaquera, Jaçanã e São Miguel. Os dados foram divulgados pela Prefeitura e são referentes aos testes realizados até o dia 28 de fevereiro.

+ Com 300 casos para 100 mil habitantes, SP decreta emergência para a dengue

+ Chega a 27 o número de mortes por dengue no estado de SP

Confira ranking dos 10 distritos administrativos de maior incidência:

1º – Jaguara: 3.267,7 – Zona Norte

3.267,7 – 2º – São Domingos: 861,6 – Zona Leste

861,6 – 3º – Itaquera: 754,5 – Zona Leste

754,5 – 4º – Jaçanã: 747,8 – Zona Norte

747,8 – 5º – São Miguel: 627,8 – Zona Leste

627,8 – 6º – Vila Leopoldina: 600,6 – Zona Oeste

600,6 – 7º – Anhanguera: 533,4 – Zona Norte

533,4 – 8º – Tremembé: 419,7 – Zona Norte

419,7 – 9º – Campo Limpo: 363,0 – Zona Sul

363,0 – 10º – Vila Maria: 359,9 – Zona Norte

O Jaguara, distrito que fica na zona norte e teve maior incidência da arbovirose com um registro de 3.236,7, contabilizou 769 casos confirmados da doença. A região faz divisa com o segundo local de maior presença de dengue, o São Domingos, e com a Vila Leopoldina, que também integra os 10 primeiros colocados.

Ainda na zona norte de São Paulo, o Jaçanã foi um dos que mais contabilizou a presença da arbovirose, enquanto na zona leste, os distritos de Itaquera e São Miguel foram os que mais registraram incidência de dengue.

Dos dez primeiros distritos que possuem a maior ocorrência de dengue a cada 100 mil habitantes, apenas Itaquera não faz divisa com nenhum outro município. Osasco é a cidade vizinha de Jaguara e contabilizou 1.574 casos de dengue, enquanto Guarulhos faz fronteira com o Jaçanã e São Miguel.

Confira as técnicas de prevenção:

Eliminar a água parada em locais que seja possível;

Utilizar telas mosquiteiro para impedir a entrada do inseto em locais;

Aplicar repelentes aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) seguindo as instruções do fabricante;

Manter pratos de plantas limpos ou preenchidos com areia;

Recipientes com água de animais de estimação devem ser limpos;

Aplicar pequenas quantidades de água sanitária em locais como vasos sanitários, ralos e caixas de descarga. Não insira o produto em água que será consumida por seres humanos ou animais;

Tampar caixas d’água, tonéis e lixeiras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias