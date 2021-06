Demoliner e Gonzalez eliminam poloneses e fazem semifinal em torneio na Alemanha

O brasileiro Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez já estão nas semifinais do ATP 250 de Stuttgart, disputado em quadras de grama na Alemanha. Depois de eliminarem o também brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, cabeça de chave número 1, na estreia, nesta sexta-feira eles derrotaram os poloneses Lukasz Kubot e Hubert Hurkacz por 2 sets 0 – com um duplo 6/4, após 1 hora e 7 minutos.

A partida foi muito equilibrada e com poucas chances de quebra para Demoliner e Gonzalez, que em contrapartida foram muito firmes com os serviços e não enfrentaram um break-point contra sequer. No primeiro set eles tiveram apenas uma única oportunidade de bater o saque dos rivais, logo no terceiro game, e a aproveitaram.

Na segunda parcial, o brasileiro e o mexicano continuaram impecáveis nos saques e conseguiram pressionar mais os poloneses. Eles tiveram dois break-points desperdiçados no quinto game e mais dois no sétimo, em que acabaram concretizando a quebra na terceira chance. Bastou então administrar a vantagem até o fim para ficar com a vitória.

Os próximos adversários de Demoliner e Gonzalez serão os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, que tiveram um pouco mais de trabalho para superar as quartas de final. Eles bateram os alemães Andre Begeman e Dustin Brown de virada por 2 sets a 1 – parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 10 a 6 no match tie-break.

FEMININO – Pela primeira vez nesta semana, a brasileira Beatriz Haddad Maia encarou uma partida um pouco mais dura no W25 de Montemor-o-Novo, em Portugal, mas novamente venceu em sets diretos. Nesta sexta-feira, ela teve pela frente a grega Valentini Grammatikopoulou, oitava pré-classificada, e precisou de 1 hora e 38 minutos para ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Cabeça de chave número 2 no torneio português, disputado em quadras duras, a brasileira já está nas semifinais. Ela agora terá pela frente a atleta local Francisca Jorge, vinda do qualifying, que derrotou de virada a japonesa Eri Hozumi por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

