Demoliner e Bruno Soares avançam e se enfrentam na semifinal em São Petersburgo

O Torneio de São Petersburgo terá uma disputa brasileira em uma de suas semifinais da chave de duplas, nesta sexta-feira. O gaúcho Marcelo Demoliner e o mineiro Bruno Soares venceram seus jogos nesta quinta e vão se enfrentar, com seus respectivos parceiros, em busca da vaga na final da competição russa, de nível ATP 250.

Soares e o escocês Jamie Murray entraram em quadra primeiro nesta quinta. Os tenistas venceram os australianos Luke Saville e John-Patrick Smith por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 3/6 e 10/6. Brasileiro e britânico seguem com a confiança em alta após o vice-campeonato do US Open.

Na sexta, vão duelar com Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell, que eliminaram nesta quinta os americanos Taylor Fritz e Tommy Paul por 6/0, 3/6 e 10/7. Embalados, Demoliner e Daniell já haviam despachado os cabeças de chave número três do torneio russo, o salvadorenho Marcelo Arévalo e o holandês Matwe Middelkoop.

Demoliner e Soares vão se enfrentar no circuito pela quarta vez. Até agora, o gaúcho não conseguiu superar o mineiro. Foram três vitórias de Soares e Murray, cabeças de chave número 1 na Rússia, sobre Demoliner e seus parceiros até agora. Mas eles não se enfrentam desde 2017.

Marcelo Melo, por sua vez, caiu logo cedo no Torneio de Viena, também disputado nesta semana, na Áustria. Ele e seu parceiro, o croata Ivan Dodig, foram eliminados logo na estreia. O brasileiro defendia o título conquistado no ano passado.

