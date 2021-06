Democratas pressionam republicanos sobre acordo para plano de infraestrutura de US$1,2 tri

Por David Morgan e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) – Democratas no Congresso norte-americano e na Casa Branca pressionaram republicanos nesta quarta-feira para que se juntem a eles na construção de um acordo sobre um plano de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares.

“Meu objetivo é que tenhamos um acordo até o final do dia e, com sorte, no início da tarde”, disse o senador democrata Jon Tester à Reuters.

Tester faz parte do “G-21”, um grupo de 21 senadores trabalhando em uma estrutura bipartidária de oito anos para reconstruir estradas, pontes e outras infraestruturas tradicionais almejada pelo presidente norte-americano, o democrata Joe Biden.

Uma equipe de funcionários da Casa Branca vai se reunir à tarde com nove democratas, um independente e 11 republicanos do Senado, antes de se encontrar com o líder da maioria na Casa, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.

