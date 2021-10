Democratas estreitam diferenças sobre agenda de Biden

Por David Morgan e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) – Os democratas estão fechando um acordo sobre a agenda social e de mudança climática do presidente Joe Biden ao estreitarem suas diferenças sobre questões envolvendo saúde e outros temas, disse a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, após uma reunião na Casa Branca na sexta-feira.

“Tivemos uma reunião muito positiva nesta manhã (de sexta). Estou muito otimista”, disse Pelosi a repórteres em seu retorno ao Capitólio.

Os democratas na Câmara, no Senado e na Casa Branca esperam que um acordo sobre um orçamento de 2 trilhões de dólares ou menos permita que a Câmara avance na próxima semana com um projeto bipartidário de infraestrutura de 1 trilhão de dólares e prepare o terreno para a aprovação do “Construir Melhor”, parte maior do pacote social de Biden.

Pelosi disse que havia apenas algumas questões pendentes sobre as provisões de saúde do projeto e que faltavam acertos sobre quais provisões de receita incluir.

“Há muitas decisões que precisam ser tomadas, mas mais de 90% de tudo está acertado e escrito”, disse Pelosi. “Estamos estreitando as diferenças.”

