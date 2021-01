Democratas assumem controle do Senado

Dois novos senadores democratas prestaram juramento nesta quarta-feira, dando o controle da câmara alta americana a seu partido, no dia da posse de Joe Biden e Kamala Harris, que dirigiu a sessão, na qualidade de vice-presidente do país.

Com a vitória, no último dia 5, dos novos senadores pela Geórgia – Jon Ossoff e Raphael Warnock -, os democratas passaram a ter 50 cadeiras na câmara, contra outras 50 para os republicanos. Mas a Constituição concede ao vice-presidente do país o poder de desempatar.

Kamala Harris, ex-senadora pela Califórnia, presidiu o juramento dos congressistas eleitos, bem como do designado para substituí-la, Alex Padilla. Ela foi aplaudida ao adentrar a casa. Em seguida, riu ao ler o trecho que fazia referência à sua figura nas atas oficiais da sessão: “Para ocupar o posto que ficou vago pela renúncia da ex-senadora Kamala D. Harris, da Califórnia.” “Isso foi muito estranho”, brincou a vice-presidente, provocando risadas.

Veja também