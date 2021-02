Democratas apresentam novo vídeo de invasão ao Capitólio

WASHINGTON, 11 FEV (ANSA) – No segundo dia de audiências do processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump, os democratas apresentaram um novo vídeo com detalhes da invasão do Capitólio ocorrida em 6 de janeiro por apoiadores do republicano.

Nesta quarta-feira (10), a acusação voltou a dizer que Trump era o “comandante em chefe” dos invasores por conta das ações do grupo dentro do prédio federal. Conforme as imagens, diversos parlamentares foram salvos por agentes a poucos metros dos apoiadores, como no caso do republicano Mitt Romney.

O senador foi aconselhado pelo agente Eugene Goodman a sair rapidamente do local porque os assaltantes estavam buscando por ele. Após ver as imagens, que eram inéditas, Romney afirmou que “não via a hora” de poder agradecer ao policial porque não tinha noção do quão perto estava do perigo.

As novas imagens também mostram a evacuação às pressas do então vice-presidente, Mike Pence, e de sua família. O republicano é o responsável pela sessão que confirma os votos dados pelo colégio eleitoral para escolher o novo presidente.

O vídeo ainda mostra pedidos desesperados dos agentes do prédio por reforços e até os gritos de dor de um deles que foi prensado pelos criminosos. Além disso, as imagens também apresentam o grande grupo de pessoas que mexeu nos documentos dos parlamentares que estavam na sessão.

Nesta quinta-feira (11), a acusação concluirá sua apresentação – em sessão que pode demorar oito horas – e, na sequência, será a vez da defesa de ter 16 horas para apresentar seus argumentos. A sentença final deve sair até a próxima segunda-feira (15).

Trump é acusado de “incitação à insurreição” por conta da invasão de seus apoiadores ao Capitólio. Pouco antes da ação, o então presidente pediu para que eles fossem até o prédio federal para mostrar sua força aos deputados e senadores que estavam em audiência para confirmar a vitória de Joe Biden.

Por sua vez, os defensores usam a tese de que o republicano não incentivou a invasão em seu discurso e que os parlamentares não têm mais “jurisprudência” sobre o ex-presidente.

Para ser condenado, é preciso que 65 senadores votem a favor do impeachment – que caçaria os direitos políticos do norte-americano. Porém, no atual cenário, é improvável que isso ocorra por conta da baixa adesão dos republicanos.

A invasão do Capitólio resultou em cinco mortes diretas, além do suicídio de dois agentes que faziam a segurança da área e de um acusado de crimes federais. (ANSA).

