Democrata e Portuguesa-RJ Série D empatam pela Série D em dia de jogos atrasados no Sul

Três jogos foram disputados, nesta quarta-feira, pela Série D do Campeonato Brasileiro. No fechamento da nona rodada, o Democrata de Sete Lagoas (MG) empatou sem gols com a Portuguesa-RJ, enquanto outros dois jogos foram válidos pela segunda rodada, adiada por causa das enchentes no mês passado no Rio Grande do Sul.

Na Arena do Jacaré, no interior de Minas Gerais, ninguém fez gol num jogo de poucas emoções. O resultado acabou sendo melhor para a equipe carioca, que ocupa a terceira posição no Grupo A6, com 15 pontos, ao lado do Nova Iguaçu-RJ, com 16, e atrás somente do líder Itabuna-BA, com 19.

O Democrata, que divide atenções com a divisão de acesso mineira, somou seu décimo ponto, com duas vitórias, e está em sexto lugar.

Pelo Grupo A8, vitórias dos mandantes. O Hercílio Luz-SC fez 2 a 1 no Avenida-RS e o Novo Hamburgo, também por 2 a 1, venceu o Concórdia-SC, ainda líder com 14 pontos. O Hercílio PE segundo, com 12, o Novo Hamburgo, terceiro, com 10, e o Cianorte-PR, com nove, em quarto.

A 10ª rodada da Série D começa na noite desta quinta-feira, quando a partir das 20h, o Treze-PB recebe o Atlético-CE, no estádio Governador Ernani Sátyro, o Amigão, em João Pessoa (PB). Com 23 pontos e ainda invicto, o time paraibano é líder isolado do Grupo A3 e enfrentará justamente o vice-líder, que tem 15.